КПВВ на межі з Кримом працюють у звичайному режимі – правила перетину

Відсьогодні (14 червня) всі три контрольні пункти на межі з Кримом працюють у звичайному режимі.

Щоправда, усі, хто в’їжджає з півострова під час карантину, мають пройти двотижневу самоізоляцію. На материк пускатимуть тільки тих, хто погодиться на встановлення додатку Дій вдома. На контрольних пунктах в’їзду-виїзду мають з’явитись місця або приміщення для медичного огляду подорожніх.

Нагадаємо, пункти пропуску на межі з Кримом були закриті з 17 березня. До півострова пропускали тільки громадян України, які мешкають у Криму. Звідти могли їхати українці, що живуть на материку. Їх відправляли на двотижневу обсервацію до місцевих лікарень.

Також вже Угорщина відкрила кордон для українців, які транзитом прямують на захід Європи. Для цього працює пункт пропуску Чоп – Загонь.

Перетнути кордон можна щодня з 17 до 21 години. Лише на автомобілі чи мікроавтобусі, у якому не більше 9 людей.

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