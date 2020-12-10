Крапельниці вдома і кисневі резервуари: як лікуватимуть хворих на Сovid-19

На Харківщині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 60 тис. осіб.

В облраді зазначили, що хворим, які лікуються амбулаторно, але не мають сили дістатися лікарні для проведення маніпуляцій, медики ставитимуть крапельниці, уколи, мірятимуть сатурацію вдома безкоштовно.

Викликати бригаду можна за відповідним телефоном з 9.30 до 18.30. Головна мета – зменшити контактування хворих з іншими людьми і не перевантажувати стаціонари.

У Рівненській міській лікарні встановили кисневий резервуар. На нього пішов понад 1 млн грн державної субвенції. Це вже другий такий резервуар.

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Наразі у медзакладі лікується більше сотні пацієнтів, яким необхідна безперервна подача кисню, і одного резервуара було замало.

Навантаження на медзаклади в Україні трохи зменшилось. У регіонах з’явились вільні ліжка для госпіталізації хворих.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що маємо достатньо лікарняних ліжок, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі.

Станом на 10 грудня за статистикою коронавірусу в Україні виявили 13 371 новий випадок коронавірусу.

Госпіталізація знадобилася 2 993 пацієнтам. За останню добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 266 людей, загалом – 14 470. За останній день одужали 13 903 особи, загалом – 465 021.

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