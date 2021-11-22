Краще не зволікати: як вибрати зимову гуму та скільки вона коштує

Зима вже близько — час змінювати гуму на автівках. Поліція запевняє — за часи непогоди цього та минулого року, всього за кілька днів траплялися тисячі аварій через літню гуму. Факти ICTV дізнавалися, як підібрати для себе зимові покришки та у скільки це обійдеться водіям.

У листопаді українські водії традиційно кинулись перевзувати свої автівки. Літня гума вже не вправляється з холодом.

– Ось буквально вчора була ситуація, коли мені довелося різко гальмувати. Я маневрувала, але якби була ожеледь, то ситуація вийшла б з-під контролю, — розповідає киянка Ольга.

Проте ці автомобілісти лише перші ластівки, кажуть у столичних шиномонтажках. Справжні черги на СТО зазвичай починаються з першим снігом.

Шиномонтажники попереджають – зволікати не варто. Як тільки температура опускається нижче +5° С — ставте зимову гуму. Тягнути час — собі дорожче.

Адже від типу гуми залежить довжина гальмівного шляху автомобіля. За теплої погоди при швидкості у 100 км/год різниця між гальмівним шляхом автомобіля із зимовою гумою та машини на літніх покришках — невелика. Всього кілька метрів.

Однак вже за морозної погоди, навіть при швидкості у 50 км/год, машина на літній гумі гальмуватиме вдвічі довше за перевзуте авто. Сніг та ожеледиця не дадуть водію шансів вчасно зупинитись у критичній ситуації.

Вся справа у кращому зчепленні зимової гуми. Але просто приїхати перевзути своє авто це лише пів справи. Важливо вибрати який саме тип сезонних покришок підходить саме вам. Вибір залежить навіть від місця проживання.

– Зимова шина “єврозима” більше підходить для міста та трас. Для льоду більше підходить шипована гума, але вона дуже сильно шумить на асфальті, тому її не часто беруть. І для сильно засніженої дороги, льоду, виїзду за місто рекомендую “арктичну” шину, — розповідає менеджер з продажу Олексій Денисенко.

Найчастіше українські водії обирають європейські шини, які підходять для доріг міста. За саму заміну гуми водію нині доводиться викласти з кишені в середньому 500 гривень. Проте якщо ваші сезонні скати вже зовсім зношені, то за новенькі доведеться викласти кілька тисяч гривень.

– Шина може коштувати від 1 до 10 тис. грн, а в деяких випадках 15 тис. за одну штуку, — запевняє Олексій.

З приходом зими часто біля шиномонтажок можна спостерігати гори відпрацьованої гуми. Так щороку в Україні накопичується до 150 тис. тонн використаної гуми. Їх зазвичай власники викидають на звалища, що погіршує стан екології. Хоча в Україні вже починають з’являтись підприємства з перероблювання шин.

Утилізувати один скат не так вже й дорого — близько 50 гривень. І замість звалища він отримає друге життя. Шина може стати покриттям для дитячого майданчика або навіть лежачим поліцейським.

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