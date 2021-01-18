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Краще штраф, ніж податок: чому орендодавці не виходять із тіні

90% українців, які здають житло в оренду, не платять податків.

Штраф для злісних неплатників – кількадесят гривень, тому орендарям легше його сплатити, аніж офіційно реєструвати дохід.

Податківці щомісяця отримують до 50 скарг. Організовують перевірки та пояснюють фізичним особам, що потрібно подавати декларацію.

У відповідального орендоздавача, який прагне сплачувати податки, є кілька шляхів:

  • оформити ФОП (другу групу) і сплатити податок, розміром 20% мінімальної зарплати, та 22% єдиного соціального внеску – 1 322 грн. Середня сума – 2-2,5 тис. грн щомісяця.
  • Обрати третю групу ФОПу й віддавати державі три чи п’ять відсотків від доходу, а також 918 грн на місяць єдиного соціального внеску. Тобто якщо квартиру ви здасте за 10 тис грн – щомісяця заплатите 1 418 грн.
  • Здавати житло як ФОП на загальній системі оподаткування. Тоді податки нараховуватимуться так: 18% ПДФО, 1,5% військового збору, 22% ЄСВ з чистого доходу.
  • Альтернативний варіант – сплачувати податок не як підприємець, а як фізична особа – подавати декларацію про прибутки, сплачуючи 18% доходу та 1,5% військового збору.

Наталія відкрила ФОП і почала здавати свою квартиру цивілізовано не тому, що є свідомою людиною, а тому, що, проживаючи у Швеції, необхідно було показати свій дохід.

А от закрити ФОП самостійно Наталія не змогла. Навіть із допомогою юриста справа розтяглась на два-три місяці й коштувала їй тисячі гривень.

Окрім непростої процедури закриття ФОПу, українці не хочуть платити податки через вимушене підняття ціни оренди в такому разі.

– Збільшувати ціну, звичайно, можна. Але чи буде це житло мати попит? Кожне житло має свою ціну. І не факт, що за ту ціну, яку хоче власник, житло здадуть в оренду, – вважає генеральний директор агентства нерухомості Благовіст.

Зареєстрований минулоріч законопроект про зменшення податку з оренди нерухомості для її власників із 18% до 9% лишився на рівні ідеї. Хоча його автори розраховували вивести з тіні фізичних осіб.

Угода оренди й сплачені податки потенційно мають низку переваг. Орендатор може повідомляти свою адресу без залучення власника, голосувати, а також користуватися державними сервісами за місцем  проживання.

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Заступник директора департаменту податкового адміністрування фізичних осіб ДПС України Тетяна Мігас пояснює: для того, щоб отримувати, коли прийде час, більше пенсії, необхідно виходити з тіні.

Однак українці не хочуть платити податки через тотальну недовіру до держави. Із замкненого кола можна вийти, якщо відповідальними стануть і держава, і громадяни.

Від початку адаптивного карантину в Україні вартість довгострокової оренди квартир у Києві зросла до 26%. Водночас збільшилася і кількість пропозицій.

Найдорожчими районами є Печерський, Голосіївський та Шевченківський.

Вартість однокімнатних апартаментів – від 7 до 17 тис. грн. Двокімнтатних – 8-28,1 тис. грн, а розкіш у три кімнати обійдеться від 10 до 49,4 тис. грн. Детальніше про вартість оренди в України читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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