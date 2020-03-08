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Найкращий подарунок на 8 березня. Поради та свіжі ідеї

Вибрати на свято подарунок – то справжній головний біль, у магазинах усього багато, але знайти потрібне надто складно. І це не стосується лише 8 березня. Це одвічне питання, з яким стикався кожний: чим здивувати і порадувати близьку людину на свято.

Маркетологи кажуть, що оригінальні подарунки набули популярності, тому що вони викликають емоції і, відповідно, запам’ятовуються. Ідеальний подарунок – це той, що втілює бажання людини, те, що людина давно хотіла, але з якихось причин не купувала собі. Свіжі та оригінальні ідеї, як вибрати подарунок у сюжеті Тетяни Борисович.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як обрати квіти для дружини, мами чи коханої дівчини.

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