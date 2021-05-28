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Красиві та успішні: у Києві обрали Mrs Ukraine International

У Києві обирали свою Mrs Ukraine International. Усі учасниці старші за 25 років і вже склалися у житті, як особистості. Тож обирають не просто за красу.

Переможниця представлятиме Україну на конкурсі Mrs. International, що вже 30 років проходить в Америці. І королевою цього вечора стала Тетяна Ровна з Києва.

– Я буду дивувати своєю природністю. Я виконала довгий шлях і зрозуміла, що ніяка маска не зможе нас прикрасити. Тільки ти справжня зможеш показати клас, – каже переможниця.

Оскільки торік конкурс у Америці не проводився, то країнам-учасницям нині дали змогу делегувати одразу двох представниць –переможниць 2020 та 2021 років.

Також нещодавно відбувся конкурс Міс Всесвіт-2021. Перемогу отримала представниця від Мексики. Країна не так і часто отримувала нагороду у цьому конкурсі.

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