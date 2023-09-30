Країни ЄС заборонили в’їзд із речами з Росії: реакція росіян

Нещодавно країни Балтії заборонили в’їзд автомобілям із російськими номерами. Країни виконують рекомендації Європейської комісії. Слідом за Литвою і Латвією до заборони приєдналися Естонія, Фінляндія та Польща. Днями про намір долучитися до такої ініціативи заявила Норвегія. Однак, попри санкції, росіяни все одно їдуть і потрапляють до Європи. Ще й намагаються в інших країнах свої правила диктувати.

У росіян істерика через заборону їхати в ЄС зі своїми речами. Не можна ввозити смартфони, ноутбуки, одяг і навіть засоби гігієни, що прямують із Росії. Тож московити просто бризкають отрутою.

– Любой таможенник, какая-нибудь там польсько-литовская мразь на границе может, следуя инструкции, сказать: дорогой товарищ, чемодан оставил, вещи оставил. Сделай набедренную повязку из можевельника и можешь перейти границу, – скаженіють росіяни.

Та не лише речі, а й машини з російськими номерами теж не можуть потрапляти на територію ЄС. І байдуже, яка мета в’їзду: комерційна чи приватна. Але таких кроків Євросоюзу замало, переконаний колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Попри санкції, росіяни все одно правдами і неправдами їдуть до Європи.

Росіянка вихваляється у соцмережах, як вона з другої спроби, але все ж потрапила до Європи. Попри те, що її не пропустили на кордоні естонці, вона поїхала іншим маршрутом

– Отпуск был запланирован, поэтому сейчас я лечу другим путем. Через Стамбул. Стамбул – Кельн, Германия – Италия.

Виявляється, візи росіянам досі видають Італія, Іспанія, Греція та Кіпр. І не лише з метою туризму, а й навіть для навчання та бізнесу.

Не зупиняє росіян і відсутність прямих авіарейсів з Європою. До ЄС вони дістаються через Туреччину, центральну Азію та Дубаї. А вже звідти до будь-якої європейської країни. Ще й свої правила намагаються диктувати.

Павло Клімкін каже, на жаль, в Європі чимало людей досі не сприймають Росію як диктаторську країну з авторитарним режимом. Вони вірять у “хороших русскіх”. Хоча й розуміють, що під маскою таких до Європи можуть потрапляти не просто туристи, а й шпигуни.

Тож чи візьмуть приклад Балтійських країн решта європейських держав – наразі не відомо. Та експерти прогнозують – це питання часу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.