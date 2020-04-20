Країни Європи фіксують зменшення кількості смертей та нових випадків Covid-19

2 млн 428 тис. людей на планеті заражені Covid-19. Чверть вже одужали. 166 тис. Померли. Проте країни обережно, але заявляють про спад.

У США кажуть: карантин діє, і пік пандемії пройдено. В Італії, Іспанії, Британії та Франції зменшується кількість смертей та нових випадків хвороби. А в Німеччині вже навіть готуються послаблювати карантин.

Докладніше – у сюжеті Марти Вишневської.

До слова, Факти ICTV розповідали про безробіття у США та послаблення заборон у Польщі.

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