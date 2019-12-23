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Кредит у $300 млн: за що Молдова отримає гроші від РФ

Молдова перед президентськими виборами отримає кредит від Росії – 300 млн доларів. На інфраструктурні проекти, пояснив чинний молдовський лідер Ігор Додон, який і домовився про позику під час особистої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Додон запевнив, що умови російського кредиту аналогічні до тих, на яких раніше країна позичила гроші в Заходу. Перед Додоном до Москви їздив новий прем’єр Молдови Іон Кіку. І після цього візиту оголосив про можливу паузу у співпраці з МВФ.

Факти ICTV раніше писали про те, що Росія вплине на “Л/ДНР” для виконання рішень нормандської четвірки.

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