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Кредити, що не треба повертати, та відтермінування податків: допомога бізнесу в Польщі

У боротьбі з коронавірусом та за добробут кожного Польща створює антикризовий щит – це пакет рішень для захисту держави та громадян від кризи, спричиненої пандемією.

Він базується на п’яти напрямках: захист робочих місць та безпека працівників, фінансування підприємців, охорона здоров’я, зміцнення фінансової системи, державні інвестиції. Ціна питання – понад 312 млрд злотих, з них 212 спрямують на захист робочих місць та економіки.

Нині державна допомога бізнесові – майже 45 млрд злотих. Уряд постійно працює над новими рішеннями та вдосконалює раніше запропоновані. Докладніше – у сюжеті Оксани Буньківської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Польща виходить із карантину і заохочує внутрішній туризм.

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