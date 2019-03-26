Кредити в Україні: чи можна придбати товар без переплат

Якщо грошей немає, а щось придбати потрібно, зазвичай українці беруть товар у кредит. Так само поступає і бізнес – звертається до банку.

За останні роки кредитний портфель українських банків зростає, хоча ставки по кредитах особливо не змінилися.

Працівники банку запевняють, якщо все правильно спланувати, омріяну покупку можна придбати взагалі без переплати, але якщо ціна – від тисячі до двохсот тисяч гривень.

Єдина обов’язкова оплата – це так зване обслуговування рахунка. Це від 20 до 100 гривень за місяць залежно від банку. А от якщо регулярний платіж протермінований, автоматично нараховують пеню та штрафи, і в такому разі кредит виявиться золотим.

Інша банківська послуга, отримати на руки готівку, досить дорога і варто готуватися до високих ставок. Ціна такого кредиту, разом з усіма комісіями може сягнути від 40% до 50% річних у гривні.

Торік кредитували не лише громадян, а середній і великий бізнес. Відсоткові ставки тут коливаються від 20% до 25% у гривні. Ріст міг би бути іще більшим, але заважає ситуація з боргами минулих років та фінансові махінації з кредитами. Нечисті на руку нотаріуси часто переписують на підставні особи майно, яке банк взяв під заставу.

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Проте банки вже навчились розділяти білих та чорних позичальників. І чесних останніми роками більшає. Тож і для бізнесу, і для споживачів нині реально отримати кредит на зрозумілих умовах. Головне розібратися у договорі і платити вчасно. Що ж до відсотків – експерти зазначають, якщо вибори закінчаться спокійно – ставки можуть знизитися ще, якщо ж ситуація буде неспокійна – кредити можуть стати золотими.

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