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Кремль відреагував на пропозицію Зеленського розширити нормандський формат

У Кремлі відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат, залучивши до нього США, Велику Британію і Канаду.

Зокрема, прес-секретар Путіна Пєсков назвав пропозицію Києва “тривожним сигналом”. Мовляв, це не проста ситуація. Крім того, у Кремлі наполягають на тому, що видозмінити нормандський формат, не завершивши його, – неможливо.

Також Росія виступає категорично проти розширення учасників переговорів. Зараз у нормандському форматі беруть участь РФ, Україна, Німеччина та Франція.

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Зустріч Путіна і Зеленського

Також Володимир Зеленський повідомив, що доручив організувати зустріч з Володимиром Путіним. Президент України заявив, що все йде до того, що зустріч з президентом РФ відбудеться.

Її організацією повинен зайнятися керівник ОП Андрій Єрмак.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті Financial Times заявив, що не розмовлятиме з терористами, тобто ватажками псевдореспублік, до чого закликає Путін.

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