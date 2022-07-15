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Крок до відновлення експорту зерна — зроблено: про що домовились Україна та Росія

Вероніка Бойко Журналістка Факти ICTV

Зроблено важливий крок до відновлення експорту українського зерна через Чорне море. Під час переговорів у Стамбулі між Україною та Росією вдалося досягти певного прогресу.

“Променем надії й миру” – так генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав підсумки зустрічі у Стамбулі щодо розблокування експорту українського зерна.

Наголосив – принципова згода є, але попереду ще багато роботи. Під егідою ООН, буде створено координаційний центр, який і забезпечуватиме морський експорт українського збіжжя.

Ми побачили критичний крок вперед до безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем. У світі, який затьмарила глобальна криза, ми нарешті маємо промінь надії – що вдасться полегшити людські страждання і подолати голод.

За підсумками переговорів домовилися про зелені коридори під час руху вантажів. А Туреччина за підтримки ООН інспектуватиме російські кораблі.

Україна наполягала на гарантіях безпеки, російські кораблі не переслідуватимуть судна з зерном, а розміновані порти не зазнають авіаударів, адже довіряти Росії не можна.

Домовленості у Стамбулі – це лише перші кроки до підписання повноцінної угоди. Остаточний документ мають укласти наступного тижня знову — у Туреччині.

 

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