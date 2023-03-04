Кричали “допоможіть” і мріяли вижити — Буча оговтується від окупації

Рік тому кадри першого бою на вулиці Вокзальній у Бучі приголомшили весь світ. Тоді колону російської техніки, яка рухалася на Київ, зупинили Збройні сили України влучними пострілами. На вузькій вулиці ворог намагався втекти, але розвернути бронетехніку було складно.

А коли Байрактари вдарили у першу й останню машини, росіяни зрозуміли, що тут їм і смерть. У цей час у підвалах та погребах ховалися місцеві жителі. Вони раділи, що ЗСУ нищать окупантів.

-Вибухи були потужні, потім почули, що почала горіти хата. Почали задихатися у погребі. Спробували відкрити двері з погреба, але не можна, – розповідає Артем Мацик, мешканець вулиці Вокзальної.

Від будинку залишилася лише кілька стін, завали блокували вхід у погріб. Налякані люди розуміли, що могли згоріти живцем.

– А ми в погребі почали кричати: “Допоможіть”. Я обійняла свого Богдана і сказала: “Це вже все”. Але, слава Богу, ми вибрались, – додала Людмила Мацик, жителька вулиці Вокзальної.

За рік Вокзальну не впізнати. Ворожу техніку забрали, зробили нову дорогу і головне — взялись за відновлення житла. У Бучанській міськраді порахували – внаслідок боїв лише на цій вулиці пошкоджено майже сотню будинків.

– Зараз ми вже проводимо капітальні ремонти, відновлюємо повноцінні покрівлі, фасади, – розповідає Дмитро Чейчук, заступник Бучанського міського голови.

Відновлювати Бучу допомагають американські благодійні фонди. Засновник гуманітарної організації Майкл Капоні контролює будівництво особисто. Вони реалізовують тут 250 проєктів, відновлюють школи, лікарні й відбудовують з нуля перших 12 приватних будинків на Вокзальній. Це мільйони доларів інвестицій.

– Найважливіше, що мають розуміти інвестори – це те, що вкладені ними гроші залишаться в обігу. Тобто наймаються лише українські працівники, закуповуються лише українські матеріали. Тож якщо ви вкладете мільйон доларів — усі ці гроші залишаться тут, у Бучі. Це така собі екосистема. І це дуже добре, адже інвестувавши, ви отримаєте ефект, помножений на 10, – каже Майкл Капоні, засновник гуманітарної організації Global Empowerment Mission.

Нове житло для 17 сімей будують, зважаючи на площу, яку мали власники до війни, та кількість людей, які там проживали.

Роботи не припиняли всю зиму, щоб перші будинки передати постраждалим родинам до річниці деокупації Бучі. Про новосілля уже мріє і Людмила, вона попросила у благодійників зробити широкий коридор для сина.

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