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Крилаті ракети Нептун: характеристики і як допоможуть ЗСУ

Українські військові посилюють свої позиції на узбережжі Чорного та Азовського морів.

У раді нацбезпеки та оборони переконані, що їм допоможе новий мобільний комплекс крилатих ракет Нептун.

Його напередодні випробували. Крилата ракета виконала унікальне за складністю завдання.

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Пролетівши понад сотню кілометрів у напрямку моря, вона розвернулась на 180 градусів, і точно уразила ціль. Таких ракет в Україні ще не виготовляли, вони здатні знищити надводні та наземні цілі на відстані понад 300 км.

А ракетний комплекс швидко виходити на бойові позиції, що дає змогу за лічені хвилини здійснити удар.

До слова, знищують ціль в радіусі 300 км: в Україні з’явилися крилаті ракети.

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