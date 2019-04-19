Крилаті ракети Нептун: характеристики і як допоможуть ЗСУ
Українські військові посилюють свої позиції на узбережжі Чорного та Азовського морів.
У раді нацбезпеки та оборони переконані, що їм допоможе новий мобільний комплекс крилатих ракет Нептун.
Його напередодні випробували. Крилата ракета виконала унікальне за складністю завдання.
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Пролетівши понад сотню кілометрів у напрямку моря, вона розвернулась на 180 градусів, і точно уразила ціль. Таких ракет в Україні ще не виготовляли, вони здатні знищити надводні та наземні цілі на відстані понад 300 км.
А ракетний комплекс швидко виходити на бойові позиції, що дає змогу за лічені хвилини здійснити удар.
До слова, знищують ціль в радіусі 300 км: в Україні з’явилися крилаті ракети.