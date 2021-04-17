Критична ситуація. Медики Хмельницького просять забезпечити лікарні киснем

Хмельницькі коронавірусні лікарні та відділення мають критичну ситуацію з постачанням кисню. Все через Львівський завод, який через чергову поломку вчасно не привозить важливу для пацієнтів речовину.

Область у червоній зоні, майже щодня фіксують високий рівень захворюваності та госпіталізації тяжких пацієнтів. І всіх цих хворих може врятувати саме кисень.

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Кисень, який заливають у ємності госпіталю для ветеранів – на вагу золота. Його змогли купити аж у Запоріжжі. Львівський, який за тендером надходив у коронавірусні лікарні Хмельницького, уже кілька тижнів не привозять, бо на заводі поломка.

А хмельницький госпіталь без кисню не може – тут рятують до 200 хворих, яким постійно потрібен життєдайний газ.

Кожну цистерну в регіоні особисто супроводжує Микола Габрикевич – він виконує обов’язки директора обласного лабцентру і має переконатись, що всі відділення отримали кисень.

Аби забезпечити всі 27 коронавірусних лікарень області, потрібно 20, а часом і 30 тонн кисню на день. Інфекційна лікарня має свою станцію і запаси в балонах. Та медики кажуть, що тяжким пацієнтам потрібен саме рідкий кисень, який подається з вищим тиском із великої ємності кисневими трасами.

Поки прокладають кисневі траси, дефіцит кисню місто планує компенсувати купівлею кисневих концентраторів. На це виділяють 7 млн грн. В комісії з надзвичайних ситуацій розраховують на суттєвий спад захворювання. Область і сам Хмельницький у червоній зоні – але тут працює початкова школа, громадський транспорт та ринки.

Та медики очікують четвертої хвилі. Область почала будівництво кисневих магістралей. Але кисню бракує вже нині, коли стаціонари щодня приймають до 80 кисневозалежних недужих. Тому медики просять Кабмін та МОЗ забезпечити всі лікарні безперебійним постачанням кисню.

Вакцинація поліцейських в Україні

В Україні 17 квітня почали вакцинувати від коронавірусу співробітників МВС. Правоохоронців щеплюватимуть препаратом CoronaVac.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Першими вакцинуватимуть працівників, які найбільше контактують з людьми.

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