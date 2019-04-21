Кривий Ріг та Одещина: як голосували в рідних містах кандидатів у президенти

Як голосували на виборах 2019 в рідних містах обох кандидатів в президенти. За кого віддали голоси ті люди, що знають обох кандидатів з дитинства. Їх злети та падіння, ще до того, як вони стали віп особами держави.

Одещина, місто Болград. Саме тут, на вулиці Соборній жив Петро Порошенко. Далі родина виїхала до міста Бендери. Ніни це територія невизнаного Придністров’я.

Навчався Петро Олексійович у гімназії імені Раковського. У молодшій школі Петро Порошенко був відмінником. Ще змалку в нього вже почали з’являтися лідерські якості.

Після переїзду, Петро Порошенко останній раз був у рідному місті 2018-го. Саме ж містечко Болград – інтернаціональне. На березі озера Ялпуг живуть українці разом з гагаузами, молдаванами і албанцями, та левову частку населення складають саме болгари – понад 60%.

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Кривий Ріг – чи не найбільший промисловий гігант держави. Подвір’я, де нині мешкають батьки Володимира Зеленського. Тут він провів своє дитинство та юність. Про родину сусіди говорять лише добрі слова. А за десять хвилин від будинку школа, де він навчався.

Навчався Володимир у класі з поглибленим вивченням іноземної мови, школу закінчив майже на відмінно. Лідерські якості в нього були розвинуті із самого дитинства – навколо нього завжди збиралися люди.

У рідному місті кредит довіри у Володимира Зеленського величезний. А зміни, впевнені люди, можливі лише за умови повної зміни влади. Тож переважна більшість жителів Кривого Рогу в першому турі виборів проголосувала за кандидата в президенти Володимира Зеленського. З усієї України Дніпропетровщина надала йому найбільшу підтримку.

До слова, скільки кримських татар проголосували на виборах в Україні.

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