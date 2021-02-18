Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Криза, інфляція чи дефолт: чим загрожує Україні затримка траншу МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відновить роботу в Україні лише наприкінці весни. Транш у розмірі $700 млн мав надійти ще півроку тому.

Попередні переговори тривали чи не найдовше за всю історію співпраці України та МВФ – шість тижнів. Однак вони були безрезультативними. Експерти фонду заявляють про повільне виконання зобов’язань українською стороною.

Наразі у кредиторів є п’ять головних претензій. Йдеться зокрема про банківське законодавство, судову систему та боротьбу з корупцією. Чим загрожує Україні сценарій без підтримки МВФ, дивіться у сюжеті Фактів ICTV.

Читайте
МВФ виділить $2,2 млрд Україні в 2021 році - голова НБУ

Зміна формату співпраці з МВФ

Україні планує змінити формат співпраці з МВФ. З 2023 року кошти від Міжнародного валютного фонду надходитимуть одразу на резерв Національного банку України.

Фінансування державного бюджету припиниться, щоб Україна могла стати незалежною щодо запозичень.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ситуація повністю під контролем: Милованов про переговори України з МВФ
Ситуація повністю під контролем: Милованов про переговори України з МВФ
Глава НБУ прокоментував завершення місії МВФ та її рекомендації
Глава НБУ прокоментував завершення місії МВФ та її рекомендації
Про перегляд програми не домовилися: місія МВФ в Україні завершила роботу
Про перегляд програми не домовилися: місія МВФ в Україні завершила роботу
В України немає варіантів пройти 2021 рік без підтримки МВФ – Марченко
В України немає варіантів пройти 2021 рік без підтримки МВФ – Марченко
ЄС надасть Україні додаткові €600 млн, але є умова
ЄС надасть Україні додаткові €600 млн, але є умова
МВФ виділить $2,2 млрд Україні в 2021 році – голова НБУ
МВФ виділить $2,2 млрд Україні в 2021 році – голова НБУ
Регулюватиме суперечки щодо кредитів: в Україні може з’явитися фінансовий суд
Регулюватиме суперечки щодо кредитів: в Україні може з’явитися фінансовий суд
Місія МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів
Місія МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка