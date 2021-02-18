Криза, інфляція чи дефолт: чим загрожує Україні затримка траншу МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відновить роботу в Україні лише наприкінці весни. Транш у розмірі $700 млн мав надійти ще півроку тому.

Попередні переговори тривали чи не найдовше за всю історію співпраці України та МВФ – шість тижнів. Однак вони були безрезультативними. Експерти фонду заявляють про повільне виконання зобов’язань українською стороною.

Наразі у кредиторів є п’ять головних претензій. Йдеться зокрема про банківське законодавство, судову систему та боротьбу з корупцією. Чим загрожує Україні сценарій без підтримки МВФ, дивіться у сюжеті Фактів ICTV.

Зміна формату співпраці з МВФ

Україні планує змінити формат співпраці з МВФ. З 2023 року кошти від Міжнародного валютного фонду надходитимуть одразу на резерв Національного банку України.

Фінансування державного бюджету припиниться, щоб Україна могла стати незалежною щодо запозичень.

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