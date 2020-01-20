Крижані хвилі і паризький собор: найгарніші скульптури фестивалю Tatry ice master

Туристичний регіон Високі Татри у Словаччині популярний не лише гірськолижними трасами та термальними басейнами.

Фестиваль Tatry Ice Master вже не перший рік збирає тут тисячі туристів. На кілька днів гірський пік перетворюється на казкове королівство снігової королеви.

Сюди з’їжджаються майстри з різних країн світу і на очах глядачів створюють крижані інсталяції. Чим дивували туристів різьбярі криги цього разу бачила Оксана Буньківська.

До слова, Факти ICTV розповідали про фестиваль пряників в Ужгороді.

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