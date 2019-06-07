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КС визнав неконституційним е-декларування доходів антикорупційними активістами

Активісти, які ведуть антикорупційну діяльність, свої доходи тепер можуть не декларувати.

Конституційний суд визнав неконституційним норми закону про обов’язкове електронне декларування цієї категорії населення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Омбудсмен рішення феміди привітала і нагадала, що ще торік на заклик коаліції громадських організацій направила до КСУ подання.

Денісова вважає, що необхідність активістів звітувати про майно робить суспільство залежним від влади. Подібні декларації мають бути передбачені лише для чиновників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що нардепи приховали у деклараціях 8,5 млрд гривень.

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