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Кучма назвав можливого наступника і розповів про результати роботи ТКГ

Другий президент України Леонід Кучма припускає, що його наступником у Тристоронній контактній групі може бути радник президента, колишній перший заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко.

Леонід Данилович наголосив, що знає пана Демченка давно як дипломата-професіонала, однак остаточне рішення щодо його кандидатури в Мінську ухвалюватиме Президент Порошенко.  Ну  а сам Леонід Кучма 2 жовтня завершив свою місію  в мінському процесі, він  подякував за роботу всім, хто протягом останніх  4 років був учасником тривалих і виснажливих перемовин.

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Другий Президент України часто повторює – незважаючи на критику мінських угод, саме завдяки їм Україна виграла час для становлення міцної армії, саме завдяки їм  вдалося зупинити кровопролиття та ескалацію на Донбасі, саме завдяки Мінську  рухався процес обміну полоненими та відновлювалась інфраструктура зруйнованого регіону.

Успіхи України на переговорах-заслуга авторитету Леоніда Кучми – це визнають і на Заході. Його статус політичного важковаговика змусив росіян дослухатися. За час мінських переговорів учасники неодноразово змінювали своїх представників, Україну ж незмінно представляв Леонід Кучма.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Кучма вийшов з переговорної групи у Мінську.

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