Куди дзвонити з ознаками ГРВІ та чи зроблять вам тест на коронавірус

Сотні тисяч дзвінків по всій країні, сімейні лікарі тримають удар. Українці при найменшій застуді бояться, чи бува у них не коронавірус.

Медики наполягають – ліків від коронавірусу не існує. Організм повинен сам його подолати. Тож найкраще лікування – самоізоляція і рекомендації Вашого сімейного лікаря, який і викликає швидку, якщо є ускладнення.

Однак якщо Ви досі не підписали декларацію із сімейним лікарем, дзвоніть на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я (044) 518 47 11.

Але якщо не було контактів з підтвердженими на Covid-19 пацієнтами, якщо Ви не прибули з-за кордону, тест на коронавірус вам не зроблять. Щоби зняти паніку при симптомах, інфекціоністи радять купити експрес-тести на грип.

Тест на коронавірус у Києві можна зробити лише в одній приватній клініці, але фахівці наголошують – експрес-тести не показник. Якщо ви в групі ризику, то зверніться до сімейного лікаря і вам зроблять ПЛР-тест в державній лікарні і цілком безкоштовно.

Факти ICTV раніше писали про те, як правильно лікувати ГРВІ.

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