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Куди тікати і як захиститися: навчання біля Хмельницької АЕС

Куди тікати і як захиститися – людей, які живуть у 30-кілометровій зоні атомних станцій, вчать екстреним діям у разі аварії. Після вибухів на українських військових арсеналах за вказівкою уряду сьогодні біля Хмельницької АЕС влаштували навчання. Людям роздали ліки, засоби захисту та відправили на евакуацію.

Аварія на хмельницькій АЕС – з ладу вийшло обладнання, стався витік радіації. На щастя, це лише легенда, що підняла на ноги весь район.

Людей треба негайно сповістити про надзвичайну ситуацію. Тут використовують усі засоби – радіохвилі та систему оповіщення. За півгодини треба організувати пункти евакуації населення, де мешканцям 30-тикілометрової зони від АЕС видають пов’язки та ліки, аби знизити рівень опромінення.

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Вивезти повинні 60 тис. мешканців із майже сотні населених пунктів довкола Хмельницької АЕС. Місцеві жителі визнають: навіть не пам’ятають – коли такі навчання тут проводили. Але живучи поблизу двох атомних станцій Рівненської та Хмельницької –  люди мусять знати, як діяти в надзвичайній ситуації.

Провести такі навчання доручив уряд – після вибухів на харківському та вінницькому арсеналах. Завдання усіх служб і цивільного населення – діяти чітко, швидко та без паніки.

До слова, танки, артилерія та гелікоптери: на Донбасі відбулисявійськові навчання бійців ООС.

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