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Кухня, душ і можливість бути з дитиною: як працюють сімейні кімнати у лікарнях

Комфортабельні кімнати відпочинку, замість добових очікувань у коридорі лікарні. В Україні вже четвертий рік діють кімнати відпочинку для батьків, чиї діти потрапили до медзакладів.

Це світова практика. Адже так дитина відчуває батьківське тепло, що мама або тато поруч і вже не страшно, і лікування проходить ефективніше. Та й зажди є змога допомогти медикам у догляді за малечею від її рідних. Одна із таких кімнат є в одному з найбільших лікувальних закладів України Охматдиті.

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Безкоштовну сімейну кімнату у Києві відкрили завдяки американським благодійникам.  Окрім столиці, місця для відпочинку батьків є і в інших обласних центрах – Харкові, Сумах, Вінниці та Львові.

Для зручностей у кімнатах є все необхідне – кухня, туалет з душем та крісла-дивани, у столиці навіть зробили кімнату для збору молока.

Безкоштовними кімнатами за чотири роки їх існування скористалося майже 20 тис. сімей. І батьки хворих малюків просять поширити такий досвід на всі медзаклади.

Окрім того, нещодавно добудували дитячу лікарню Охматдит. На обладнання для медзакладу було виділено з держбюджету 500 млн грн.

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