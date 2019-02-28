Кулемет личить більше за прикраси: як на передовій жінка командує БМП

У руках тендітної Ольги кулемет виглядає гармонійніше, ніж будь-які жіночі прикраси. Колишня громадянка Росії, та нині вже українка, у збройних силах служить 4 рік. Разом зі своїм підрозділом не уникла жодної ротації на фронт. Весь час поряд в окопах зі своїми побратимами. Нині Ольга за штатом командир БМП, та пригадує: за час війни виконувала різноманітні завдання.

– Неважливо хто ти за посадою: командир БМП, навідник, гранатометник… Копають усі однаково, дрова рубають усі однаково, тут у всіх робота – спільна, – зазначила Ольга.

На фронті немає гендерного розподілу. Ключове – це мотивація людини – пояснюють військові. Приклад Ольги показовий. Жінці досвіду не позичати – вона не загадує, чи продовжить військову кар’єру, та вже нині володіє універсальними навичками. Окрім того, що аналізує тактичну ситуацію – вміє стріляти з різного озброєння.

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На фронті не минає й дня без обстрілів. Військові зізнаються: нинішня окопна війна хоч і перебуває у дещо замороженій фазі, однак безпечною ситуацію назвати не можна.

Без відповіді ворог не лишається. Наші військові тримають бойовиків у напруженні – щойно ті намагаються облаштувати свої укріплення – отримують по зубах. Класична позиційна війна. Армійці зізнаються – якщо не вгамувати противника – той сяде на голову.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій не припиняються провокації.

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