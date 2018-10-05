Купе RC 2019 від Lexus: ціна та характеристики

Японський Lexus представив на Паризькому автошоу версію свого купе RC. Модель 2019 року отримала дизайнерські рішення від флагмана бренду – LC.

Також допрацювали аеродинаміку, підвіска отримала принципово інші амортизатори, а салон – модернізовану центральну консоль.

Також японці допрацювали дволітровий бензиновий турбодвигун на 241 кінських сил. А версія RC 350 отримала мотор на 3,5 літри потужністю 311 кінських сил.

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На європейському ринку новинка з’явиться наприкінці нинішнього року. Орієнтовна ціна від 45 тисяч євро.

До слова, пальне в Україні дорожчає шаленими темпами, і цей процес не скоро зупиниться.

Опубліковано Жовтень, 05 в 10:59



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