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Депозити та купівля військових облігацій: як зберегти свої кошти під час війни

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Національний банк України підняв облікову ставку до 25%. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла про результати такого рішення в рамках ефіру національного телемарафону у розмові з ведучою програми Вікна-новини Яною Брензей.

Вона зазначила, що наразі спостерігається, що банки вже почали підвищення відсоткових ставок за депозитами.

– Звичайно, це не відбувається в один день, і не відбувається так різко. Через те, що банки мають переліквідність. Тобто, обсяги коштів населення з початку війни зросли майже на 75 млрд грн. Попит на кредити все ж пригнічений через війну. Тому ця надлишкова ліквідність не дозволяє банкам швидше піднімати ставки. Але процес розпочато, – розповіла Катерина Рожкова.

Також вона наголосила, що це зробили для того, щоб громадяни України та бізнес змогли отримати альтернативні шляхи збереження заощаджень від інфляції. Окрім цього, це дозволить зменшити тиск на валютний ринок.

Заступниця голови НБУ звернула увагу і на військові облігації. Вона сподівається, що на них відсоткові ставки теж стануть більш привабливими для українців.

– Якщо говорити про військові облігації, то вже майже 100 тис. громадян та представників бізнесу їх придбали. Але обсяги все ж таки не такі значні, – розповіла Катерина Рожкова.

Вона підкреслила, що військові облігації – це спосіб проявити свій патріотизм. Окрім того, заступниця голови НБУ наголосила, що важливо, щоб такий метод заощаджень був максимально простим.

– Підтримка бюджету таким чином – це зараз дуже-дуже важливо для нас. Оскільки, дефіцит бюджету щомісяця становить не менш ніж $5 млрд. Про це заявляв міністр фінансів. І цей дефіцит потрібно фінансувати, – наголосила вона.

Катерина Рожкова розповіла, що військові облігації забезпечують гуманітарну підтримку в Україні, витрати на потреби ЗСУ, зарплати військовим та медикам. Вона повідомила, що економіка в Україні переналаштувалася. Тому військові облігації – це можливість заощадити свої кошти.

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