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Купили дім з сюрпризом. Небезпечний сусід труїть ціле село під Луцьком

Під Луцьком завод з виробництва мінвати отруює життя людям. Держпродспоживслужба зафіксувала у повітрі перевищення вмісту фенолу у 23 рази.

До найближчого будинку від заводу з виробництва мінеральної вати – всього 85 метрів. Жителі села Струмівка на околиці Луцька дихають отрутою.

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Особливо їдким запах є увечері і на вихідних. Мешканці довколишніх будинків не відчиняють вікна і на прогулянку з дітьми ідуть подалі від дому. Коли купували тут квартири, про завод їх ніхто не попередив.

Дозволу на роботу підприємство зараз немає, його намагаються здобути через суд. Та попри армію контролюючих органів, завод і далі працює.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві підвищився рівень забруднення повітря

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