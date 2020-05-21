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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Купити конфіскованого пса: в Україні вівчарку хочуть віддати на перевиховання

Вівчарку, яку за смикання сусідки за рукав вирішили відібрати в господаря на перевиховання – виставили на аукціон сервісу СЕТАМ – це електронні торги арештованого майна.

Податись на аукціон може будь-хто, тому цікаво, як вибиратимуть нового і кращого хазяїна? До речі, старий господар вівчарки теж зареєструвався на торги, він хоче повернути свого пса, але тепер йому доведеться за це заплатити немалі гроші.

Подробиці – у сюжеті Наталії Кулик та Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у боржників за комуналку можуть арештувати майно.

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