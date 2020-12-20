Кур’єр – наче другий Санта. Як пандемія змінила систему доставки в Україні

Українська пошта заради безпеки запровадила оплату онлайн, запустила додаток і зараз отримати посилку можна навіть не заходячи до відділення.

З початком пандемії кількість відправлень зросла на 30%. Аби упоратися з таким напливом – Нова пошта має Київський інноваційний термінал. Це сортувальний центр, оснащений автоматизованим нідерландським обладнанням. Тут десятки конвеєрів, за допомогою яких посилки завантажують прямо в автомобіль.

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2020-ий увійде в історію як рік безконтактної доставки – вважають в компанії Міст Експрес. При чому, новим трендом у часи пандемії стали поштомати. Кількість користувачів, які відправляють і отримуються посилки через цей сервіс,зросла на 50-60%.

У компанії поштоматів понад 1500 . Адже вони зручні, а головне абсолютно безпечні, бо безконтактні. Ба більше, компанія вирішила запровадити акцію – до 31-го січня отримувати і відправляти посилки через поштомати можна безкоштовно по всій Україні.

Нині аби відправити або отримати посилку потрібно лише 30 секунд. Та й чекати поки ваш подарунок дійде до адресата, довго не доведеться.

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