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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Кур’єри, прибиральники та водії: найпопулярніші вакансії під час карантину

Карантин буквально перевернув усі уявлення про зайнятість. За час після введення обмежень,  українців, які шукають нову роботу, побільшало майже на 60%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. А от кількість вакансій – скоротилася удвічі. Роботу шукають початківці і досвідчені топ-менеджери.

Серед лідерів затребуваних вакансій в інтернеті нині: кур’єри, прибиральники, продавці, касири, оператори АЗС та водії. Таких співробітників шукають удвічі частіше ніж до карантину. А ось підвищення зарплат навіть для популярних професій стає скромнішим. У базі центрів зайнятості нині 52 тис. вакансій, тобто на одне місце – сім претендентів. З початком весняно-польових робіт тут найбільш чекають на працівників сільського господарства. Їм пропонують від 11 до 15 тис. грн. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, через карантин без роботи залишилися понад 2 млн українців, 5,5 млн – пішли у вимушені відпустки.

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