Курйози і знаки долі на інавгураціях президентів України

Для України це буде сьома інавгурація. І ми хочемо нагадати про церемонії попередників.

Це був перший президент і перша інавгурація в Україні. Тоді, 1991-го в щойно створеній державі не знали як взагалі проводити церемонію. Постало питання – на чому присягати? Конституції ще не було, лише радянська. Тож запропонували – Пересопницьке Євангеліє.

На очах багатьох депутатів були сльози. А от курйозів, знаків долі і навіть фуршету не було.

1994-го та 99-го перед народом присягав Леонід Кучма. Перша інавгурація другого президента пройшла скромно.

Тоді Леонід Кучма став першим гарантом, який отримав президентські символи – нагрудний знак, особисту печатку та булаву. Все це було виготовлено спеціально для церемонії.

Інавгурація Віктора Ющенка – була найбільш помпезною. Спершу він склав присягу у ВР.

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Потім біля Маріїнського палацу прийняв командування українським військом. Пройшов крізь стрій почесної варти. Після промови – в небо випустив голубів . Щоправда, один не зміг злетіти, але Ющенко йому допоміг – тоді це розцінили, як добрий знак.

Інавгурація президента втікача Януковича супроводжувалася недобрими знаками . Напередодні, тріснув пам’ятник засновникам Києва . Під час церемонії усміхненого Януковича не пускали двері.

Зганьбився і з посвідченням президента. Не віддав солдату почесної варти, а просто поклав собі у кишеню.

Присягав Порошенко в спеку, тож українці добре запам’ятали, як знепритомнів солдат почесної варти. Він випустив з рук рушницю, це сприйняли як знак – скоро війна на сході скінчиться. Як гарний знак розцінили і те, що коли Порошенку відкрили двері у Раду, туди влетів метелик.

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