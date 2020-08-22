Курорт під загрозою: Куяльницький лиман в Одесі став рожевим

В Одесі нова фотозона, яка приваблює десятки туристів. Це Куяльницький лиман, який став рожевим.

Втім за яскравими барвами – прихована екологічна проблема. Лиман міліє просто на очах. Замість лікувальних грязей – утворюється сіль. Ситуація з лиманом критична, кажуть екологи.

Раптова зміна кольору лиману – сезонне явище. Усе через цвітіння водорості Дуналієли солелюбивої. Найкраще видно рожеву воду зверху. Навколо лиману утворився соляний берег, який також привертає увагу відпочивальників.

Та хоч рожева вода – незвично і красиво, для лиману це проблема. Водорості заполонили водойму, яка через відсутність дощів постійно міліє.

Ситуація з лиманом критична, зазначають екологи. Окрім зниження опадів, це пов’язано ще й з обмілінням річки Великий Куяльник. Раніше, аби врятувати лиман, запускали воду з Чорного моря, але останні 2 роки цього не робили.

Торік обласна влада розробила проект із відновлення Куяльницького лиману. До кінця року очікують результати техніко-економічного аналізу розчистки русла річки, аби її водою наповнити лиман.

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