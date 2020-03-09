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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара і євро до гривні почав підвищуватись

9 березня в обмінниках українська валюта трохи втратила відносно долара та євро – на 30-50 копійок.

Це пов’язано з вихідним днем і вже 10 березня з відкриттям міжбанківського ринку можна буде побачити реальні цифри в обмінних пунктах.

Приводом для стурбованості може стати паніка на світових ринках через поширення коронавірусу та цінова війна між ОПЕК та Росією стосовно видобутку нафти.

Все це може обернутися для України виходом інвесторів з цінних паперів і надлишком гривні на ринку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Денис Шмигаль вважає негативним вплив зміцнення гривні на експорт.

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