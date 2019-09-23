Курс валют: гривня встановила черговий рекорд

Гривня встановила черговий рекорд. Нацбанк на сьогодні встановив офіційний курс 24,43 грн. за один долар. Це на 19 копійок менше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

А от європейська валюта, згідно з офіційним курсом Нацбанку, коштує 26,95 грн.

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За минулий тиждень гривня вже двічі оновлювала свій трирічний максимум.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як гривня зміцнилася за рік.

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