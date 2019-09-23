Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют: гривня встановила черговий рекорд

Гривня встановила черговий рекорд. Нацбанк на сьогодні встановив офіційний курс 24,43 грн. за один долар. Це на 19 копійок менше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

А от європейська валюта, згідно з офіційним курсом Нацбанку, коштує 26,95 грн.

Читайте: Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара

За минулий тиждень гривня вже двічі оновлювала свій трирічний максимум.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як гривня зміцнилася за рік.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нацбанк зміцнив курс гривні на 19 копійок
Курс української гривні укріплюється: чому нацвалюта стрімко зміцнює свої позиції
Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара
Курс долара падає, але штучно: що коїться з валютою і чому це тимчасово
Курс валют після вихідних – долар продовжує дешевшати
Курс валют: гривня зміцнилася до рівня 2016 року
Чому падає долар: НБУ назвав 5 факторів
Долар коштує менше 25 грн вперше за три роки – курс НБУ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка