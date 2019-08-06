Квартира вигорає за 8 хвилин. Чи безпечні багатоповерхівки та штрафи за порушення

Неякісна обшивка будинку, закорочення електропроводки або ж, просто кинутий недопалок – одні з основних винуватців пожеж у висотках.

Розкласти драбину мають за 5 хвилин, та зробити це нелегко. Бо потрібен майданчик шириною не менше 8 метрів, а довжиною 17.

Та це лише півбіди, бо і ця єдина на весь Київ 90-метрова драбина не працює – розрядився акумулятор. Вже понад місяць чекають представника компанії – із Фінляндії.

Більшість пожежної техніки столиці давно застаріла. При експлуатації в 10 років машини використовують понад 30. Це при тому, що весь Київ забудований хмарочосами, які перевищують 90-метрову позначку.

Друга перешкода – машини навколо. Усередині висотки теж купа зауважень. На кожному з поверхів мали б бути спецзасоби.

Читайте: У Києві пожежників не пустили на територію новобудови для гасіння вогню

Димові датчики сигналізації і клапан димовидалення є. Утім, часто тамбур відгороджений і не дозволяє позбутися диму.

Двері повинні відкриватися у напрямку евакуації. Прохід має бути вільним і жодних добудов.

Виявлені порушення інспектор з пожежного нагляду зафіксував. Утім, максимум що він може зробити – оштрафувати обслуговуючу компанію. Сума сміховинна – 121 гривня. В ДСНС кажуть – з 2011 року забудовники не узгоджують з ними проектну документацію на будівництво висоток. І контролювати дотримання ними усіх пожежних вимог не можливо.

Проблема ще й у навантаженні самих пожежних частин. Одна має обслуговувати район радіусом три кілометри. Утім, зазвичай площа щонайменше удвічі більша. Все тому, що пожежних частин у столиці не вистачає. За потреби в 50, є лише 26.

До слова, пожежна безпека: ТРЦ України підпишуть спільний Меморандум.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.