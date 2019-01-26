Квест на виживання: через сніг перевали Прикарпаття непроїзні

На Прикарпатті через сніг нині велика проблема на перевалах. Навіть влітку – там проїхати складно, бо дороги в жахливому стані.

Ями подекуди до півметра. Нині ж взагалі колапс. Під колесами кілька сантиметровий шар льоду та снігова каша. Тож із чотирьох перевалів – два – непроїзні.

Найскладніша ділянка – Кривопільський перевал. Влітку оминути ями та роз’їхатися із зустрічною машиною неможливо. Сніг вибоїни згладжує, але додає аварійності.

Ремонт прикарпатської частини мав би коштувати щонайменше 100 мільйонів гривень. Бюджет усього району – 50 мільйонів. Ремонтувати її самотужки неспроможні.

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Усі траси на чотирьох перевалах підпорядковуються Службі автомобільних доріг. Це стратегічні напрямки. Місцеві органи влади ремонтувати їх не можуть. Торік у Службі вартість ремонту всіх перевалів оцінили майже у 2 мільярди гривень. Гроші виділили тільки на Яблунівський, який і до ремонту був у проїзному стані. А два непроїзних так і залишилися непроїзними, в цьогорічний перелік ремонту доріг вони вкотре не потрапили.

До слова, з сьогоднішнього дня  в Україні трохи потеплішає, проте продовжаться опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

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