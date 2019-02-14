Квітковий бізнес в Україні: що вирощують і попит

За букетами для других половинок чоловіки сьогодні вишиковуються в черги. У флористів гаряча пора, не встигають оформлювати композиції.

Щороку українці дарують 200 млн квіток. Найбільше – троянд. Це єдині квіти, які Україна не лише вирощує для себе, але й імпортує до Польщі та Білорусі.

Вирощувати троянди взимку дорожче, 70% витрат йде на енергоносії.

За рік у теплиці вирощують 5 млн троянд, поступово збільшують об’єми та запроваджуючи сучасні агротехнолгії.

А от смаки в українців змінюються. Якщо раніше 90% площ вітчизняні квіткарі засаджували червоними трояндами, то нині їх всього п’ята частина. В моді холодні кольори та маленькі букети.

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Нагадаємо, з 14 лютого у кінотеатрах стартує нова комедія – Продюсер, у якому задіяно ціле сузір’я зірок українського шоу-бізнесу. У кумедних пригодах можна побачити Олексія Дурнєва, Дашу Астаф’єву, Павла Зіброва та інших зірок.

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