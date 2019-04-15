Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Квітковий бізнес в Україні: що вирощують та яка вигода

На Закарпатті цілі села потопають у різнобарвних запашних квітах. Їх тут масово вирощують. Із величезних теплиць бегонії, цикламени, фуксії та ще десятки сортів різнокольорових квіток везуть на продаж по всій Україні.

Справжнє квіткове царство створили біля своїх хат селяни із Великих Ком’ят. У величезних теплицях вони вирощують мільйони кольорових і пахучих квіток. Тут кілька десятків сортів вазонів для балконів та городів.

Квітникарі кажуть: пахуча краса надзвичайно вибаглива, роботи з ними більше, ніж із овочами. Зате заробіток більший та й задоволення – море. Тому квіти поступово витісняють із теплиць огірки з помідорами.

Читайте: Квітковий бізнес в Україні: що вирощують і попит

Мода прикрашати оселі пахучою красою прийшла в Україну з Європи. Попит на квіти – неабиякий. Оптові покупці везуть їх із Закарпаття на продаж по всій Україні.

Найдорожчі квіти – перед 8 березня. Найбільший на них попит буде наприкінці квітня. Найдешевші чорнобривці й петунії – 3,5 грн. за стебло. За 5 грн. продають маргаритки і гвоздики, примула – 15 грн. Найдорожчі – королівська пеларгонія та сурфінія у підвісних кашпо – по 100 грн. за одиницю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Закарпатті розквітли мільйони нарцисів з Червоної книги.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Не знайшов в магазині соусу: американець відкрив фермерський бізнес в Україні
На Черкащині розцвіли рідкісні підсніжники
На Закарпатті розцвіло 20 га шафрану – як дістатись
Хто і за що вбив Кисельова: ключові версії та загадкові деталі злочину
Годують чебуреками всю Каховку: переселенки з Криму відкрили власний бізнес
Мільйонні статки, бізнес та чоловіки-підлеглі: історії успіху українських бізнесвумен
Російський бізнес в Україні робить країну вразливою – Бен Годжес
Гранти від ради ветеранів АТО: як отримати гроші на відкриття власного бізнесу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка