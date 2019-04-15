Квітковий бізнес в Україні: що вирощують та яка вигода

На Закарпатті цілі села потопають у різнобарвних запашних квітах. Їх тут масово вирощують. Із величезних теплиць бегонії, цикламени, фуксії та ще десятки сортів різнокольорових квіток везуть на продаж по всій Україні.

Справжнє квіткове царство створили біля своїх хат селяни із Великих Ком’ят. У величезних теплицях вони вирощують мільйони кольорових і пахучих квіток. Тут кілька десятків сортів вазонів для балконів та городів.

Квітникарі кажуть: пахуча краса надзвичайно вибаглива, роботи з ними більше, ніж із овочами. Зате заробіток більший та й задоволення – море. Тому квіти поступово витісняють із теплиць огірки з помідорами.

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Мода прикрашати оселі пахучою красою прийшла в Україну з Європи. Попит на квіти – неабиякий. Оптові покупці везуть їх із Закарпаття на продаж по всій Україні.

Найдорожчі квіти – перед 8 березня. Найбільший на них попит буде наприкінці квітня. Найдешевші чорнобривці й петунії – 3,5 грн. за стебло. За 5 грн. продають маргаритки і гвоздики, примула – 15 грн. Найдорожчі – королівська пеларгонія та сурфінія у підвісних кашпо – по 100 грн. за одиницю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Закарпатті розквітли мільйони нарцисів з Червоної книги.

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