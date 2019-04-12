Кидають каміння у вікна: мітинги проти ромів у Болгарії

Численні мітинги у болгарському місті Габрово.

Кілька тисяч жителів протестують проти ромів. Мітингарі кидають каміння у вікна ромів, зривають супутникові антени, намагаються зламати двері в будинках.

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Поліція перекрила всі в’їзди і виїзди з міста. Спеціалізовані загони охороняють протестувальників і квартали, де мешкають роми.

Нагадаємо, в середу, 10 квітня, в одній із міських крамниць троє ромів жорстоко побили продавця. Поліція заарештувала нападників, але за добу відпустила.

До слова, як насправді виглядає життя циган в Україні.

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