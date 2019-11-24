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Килими для шведських королів. Як у Каховці опанували скандинавське рукоділля

Майстрині з Каховки опанували скандинавське рукоділля і тепер радують швецьку королівську родину і любителів стародавнього мистецтва зручним натуральним покриттям. Виробництво назвали Vandra Rugs, що означає килимки комфортної ходи.

Вони працюють на станках, які майже як у XVII столітті, сюди інженери лиш додали компресор, що допомагає прибивати нитки до полотна.

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Раніше це майстрині робили вручну. Та процес і досі залишається кропітким, за тиждень ткалі виготовляють лише два-три килими.

Виробництво почалося 13 років тому з українсько-швецької родини Лариси та Йохана Боден. Чоловік налагоджував у Каховці бізнес, а дружина допомагала місцевим жінкам із роботою.

Два старих станки привезли зі Швеції. Тамтешні майстрині навчили десятьох українок плетіння. Тепер у цеху вісім станків і 40 працівниць, а виробництво знають в усьому світі.

У кожному сантиметрі килима – години ручної праці, тож вартість стартує від €250 за м². Майстрині наголошують, що у них не фабрика, а ательє індивідуального замовлення.

Кожен килим унікальний, ескіз розробляють європейські і вітчизняні дизайнери. До процесу долучаються замовники, адже такі килими скандинави передають у спадок.

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