Ким хочуть стати майбутні українські студенти. Прийом заявок на вступ ще триває

Вступна кампанія триває в Україні. Гаряча і нервова пора для абітурієнтів та їхніх батьків. До 22 липня триває прийом електронних заяв. А після – остаточний вибір і зарахування. Ми поспілкувалися з майбутніми студентами щодо їхніх школярських очікувань та абітурієнтських реалій.

Олег

У нас йде акцент на глобалізацію, не науку. І я вирішив, що наука не для мене. І вирішив йти на щось таке, що пов’язане з більш масштабними подіями. Щоб Україну можна було представляти і за кордоном, і всередині неї. Можливо журналістика, або щось з цим пов’язане.

Якщо ти неправильно вистроїв пріоритетність і тебе вибрали по іншому пріоритету ніж який ти хотів, то заяви які під ним згорають. Це означає, що більше не можна подавати.

Університет, мені здається, зацікавлений в тому, щоб до нього надходили кошти з контрактних абітурієнтів.

Аня

Я планую спершу, можливо, навчатися в Європі. Це не означає що вибрати якусь країну і переїхати там жити. А просто вибрати різні країни, різні наукові системи, різні погляди на життя і знайти щось своє власне. Я хочу працювати біологом.

Перший день, коли я відкривала свій електронний кабінет, я не могла його завантажити. Значить, ти вже не потрапиш на бюджет в університет, який ти поставив нижче.

Я поставила сім заявок на чотири спеціальності.

Вже виставили офіційні списки. Обсяг скільки на бюджет, скільки на контракт. І ти можеш дивитися приблизно на якому ти місці. Але це все не точно.

Хотілося б на бюджет, бо ти вже доросла людина, готувався рік, батьки платили за курси.

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Василина

З освітянських реформ, наприклад, то я вважаю, що є дуже поганим це об’єднання природничих наук.

Взагалі я не хочу займатися тільки одним. Я не хочу закінчити університет і працювати тільки стоматологом.

Я закінчила школу з медаллю. І в мене медаль ніде не враховується.

26-го виставляють рейтинговий список. Тобто хто вступив, хто ні.

Я не орієнтуюся на одну вищу освіту. Я так думаю, що я буду обирати якби суміжні трошки. Але щоб дві вищих освіти було.

До слова, англійська на рівні В1 – умова вступу на бакалавра з 2023-го.

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