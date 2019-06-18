Ким замінили Марі Йованович: новий посол Америки в Україні

До Києва сьогодні (18 червня) прибув новий посол Америки – Вільям Тейлор. Проте він став тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні, замінивши надзвичайного і повноважного посла США Марі Йованович, яку відкликали на Батьківщину 20-го травня.

Як зазначили у Білому домі – ця ротація була запланована. Проте експерти і журналісти припускають, що сталось це через критичні заяви Йованович на адресу адміністрації президента.

Погляди Вільяма Тейлора збігаються із офіційною позицією Вашингтона. І він увесь цей час виступав за посилення санкцій проти Росії, розширення їх на всі сектори економіки, допоки Москва не припинить агресії і не поверне Крим.

Що ж до Мінських угод, в інтерв’ю 2016 року він говорив про те, що було помилкою об’єднати військову і політичну частини у Мінських угод. Бо спершу варто досягнути миру, відведення військ, а потім вже проводити перевибори. Він також говорив про те, що Мінські угоди варто переформатувати.

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Місяць тому він не відкинув можливості, що Сполучені Штати можуть доєднатися до переговірного процесу.

В інтервю BBC, Вільям Тейлор говорив про те, що врешті має бути мир із Росією, але – лише на українських умовах. Повернення Донбасу, контроль над державним кордоном, і в перспективі – повернення Криму. Вільям Тейлор також нещодавно заявив, що не думає, що Росія піде на нову агресію, бо і чинний конфлікт дорого коштував Путіну.

До речі, Вільям Тейлор був послом в Україні, коли США активно виступали за членство України в НАТО, і якби це таки сталося, війни б не було, – вважає він.

Нагадаємо, Держдеп пояснив причину відкликання посла Йованович.

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