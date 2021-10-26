Кисень для лікарень та штрафи за підробку Covid-сертифікатів: основні теми Свободи слова на ICTV

Система охорони здоров’я України, хоч і краще готова до нової хвилі коронавірусу ніж восени 2020 року та навесні 2021 року, може не впоратись, якщо громадяни не робитимуть щеплення, а кількість нових випадків зростатиме.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV 25 жовтня.

Наразі Україна підготувала 90 тис. ліжок. Ситуація із киснем в Україні, стверджує міністр, не настільки критична. У мережі надалі постійно оновлюватиметься інформація, де його можна взяти.

Однак, наголошує Віктор Ляшко, новий британський штам є вкрай підступним. Тому для його подолання кисню потрібно в п’ять-шість разів більше ніж торік.

Нині небезпечний варіант штаму Дельта вже зафіксували у Львові, Тернополі та Києві.

Волонтерка, співзасновниця фонду Свої Леся Литвинова не згодна з доволі оптимістичним прогнозом міністра охорони здоров’я. Жінка зауважує: лише протягом 25 жовтня видала близько сотні концентраторів.

– Хочу сказати, що ми в жахливому стані абсолютно. Як на мене, у країні катастрофа, – говорить схвильовано Леся Литвинова.

Врятувати українців, певен чиновник, може лише вакцинація. Нині на складах лишається 9 млн доз вакцин.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вбачає, що на антивакцинаторські настрої українців впливає Кремль.

– Ті люди, які працюють проти нашої країни, розгортають і тему коронавірусу. Наприклад, розповідають про якесь чипування. На превеликий жаль, у цьому беруть участь і певні релігійні організації. Не потрібно слухати цю маячню. Друзі, досить! Ситуація складна, і, щоб людина вижила, потрібно зробити щеплення, – переконує Олексій Данілов.

Поки ж правоохоронці спрямували сили на боротьбу із фальсифікаторами Covid-сертифікатів. Відкрили вже понад 800 кримінальних правопорушень та залучили до перевірок 1 200 мобільних бригад.

– У 90% випадків громадян просто обдурюють: наносять зображення чи QR-код, а потім поліцейські чи прикордонники виявляють, що ці дані не місяться в жодній базі, – пояснює міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Покарання, стверджує генеральний прокурор Ірина Венедіктова, за підробку Covid-сертифікатів залежить від судів.

– Судді по-різному ставляться, тому десь у країні ми бачимо штрафи на суму 850 тис. грн, десь – на 34 тис. грн, а десь вироки із обмеженням волі, – говорить Ірина Венедіктова.

Станом на 26 жовтня до червоної зони карантину зарахували Рівненську та Миколаївську області. Тепер таких регіонів в Україні вісім.

Найближчими днями перелік мають поповнити ще Львівська та Житомирська області.

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