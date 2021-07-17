Кишкова паличка перевищує норму у 500 разів: де найкраще купатись в Азовському морі
Щодня пляжі Маріуполя відвідують тисячі людей попри заборону купатися через високу бактеріологічну забрудненість моря. Проби беруть щотижня. І останні показали перевищення норми кількості лактопозитивної кишкової палички майже у 500 разів.
Такі показники у лабораторії пов’язують зі спекою та застоєм води через відсутність вітру. Фахівці наголошують, що краще поки відмовитися від купання.
Втім, якщо спокуса зануритися переважить, то в жодному разі не ковтати воду та одразу прийняти душ. Але кишкова паличка українців не лякає і вони йдуть купатись у небезпечну водойму.
Тим часом за Маріуполем море чистіше. В лабораторії Мангушського району зазначають, що на 40 км Азовського узбережжя від Мелекиного до Урзуфа всі показники в нормі. На відміну від міста тут немає заплав та великої кількості каналізаційних стоків.
Зокрема, в Урзуфі зараз вода прозора та гаряча. Скупатися тут бажають тисячі відпочивальників з усієї країни.
Ціни на житло там коливаються від 150 грн до 1500 грн з людини за добу. Та і креветки та кукурудза там не дорогі. За морську жительку віддасте до 35 грн за 100 г, а за качан солодкого овочу всього 25 грн.