Китай готовий надати кредит Україні на будівництво Дністровської ГАЕС та метро на Троєщину

Україна збирає жнива на українсько-китайському форумі, що триває у Пекіні. Наша делегація почала переговори про запровадження зони вільної торгівлі між обома країнами.

Про ліквідацію економічних кордонів та поглиблення співпраці сьогодні в урядовій резиденції домовлялися перший віце-прем’єр Степан Кубів та Віце-прем’єр уряду КНР Лю Хе, якого вважають четвертою за важливістю людиною в цій країні.

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Вдалося укласти угоду про кредит на півмільярда доларів на будівництво Дністровської ГАЕС. Відсотки не перевищуватимуть 4,5 річних.

Піднебесна також готова дати нам два з половиною мільярди доларів кредиту і на будівництво метро на Троєщину в Києві.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що глава Інтерполу зник після поїздки до Китаю.

Опубліковано Листопад, 08 в 21:40



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