Китай накрив рекордний снігопад: зачинено школи, сотні людей опинилися в пастці

Північні регіони Китаю накрив рекордно тривалий снігопад, якого в країні не пам’ятають вже десятки років.

Через снігову бурю, яка тривала кілька днів, були зачинені школи, призупинено залізничне сполучення. Через негоду загинула щонайменше одна людина.

У деяких містах китайської провінції Ляонін та регіону Внутрішня Монголія випало понад 50 сантиметрів снігу.

У місті Шеньян (адміністративному центрі провінції Ляонін) висота снігового покрову досягла 51 см. Такого тут не було з 1905 року.

Місто Тунляо, яке знаходиться в регіоні Внутрішня Монголія, засипало снігом 46 годин поспіль. Такого місцеві жителі не бачили вже понад 50 років (щонайменше з 1951 року). Саме в цьому місті й загинула людина.

Крім того, є інформація про понад 5600 постраждалих у Внутрішній Монголії через сильні хуртовини.

У провінції Цзілінь близько тисячі людей опинилися в сніговій пастці посеред ночі в зонах обслуговування автомобільних доріг. Деякі автомагістралі в цій провінції загалом закрили, а залізничне сполучення припинили.

Хвиля холоду спричинила зниження температури щонайменше на 14 градусів у деяких регіонах північно-східного Китаю.

У кількох містах країни навіть довелося оголосити надзвичайний стан. На телефони служб порятунку надійшло сотні дзвінків: жителі не могли самі вибратися з помешкань.

Довелося залучати пожежників, щоб витягти родини з дітьми зі снігового полону. А для розчищення доріг на роботу додатково вивели тисячі рятувальників.

За словами місцевих чиновників, понад 30 тис. людей зголосилися стати волонтерами і допомагали прибирати вулиці.

Варто зазначити, що холодний фронт, який охопив північно-західний Китай і Пекін, уже слабшає, і снігопади найближчим часом повинні припинитися.

У липні цього року південну частину Бразилії накрив сильний снігопад. Опади зафіксували щонайменше у 13 містах на території країни. Погодне явище було пов’язане з великою полярною повітряною масою, яка нависла над Бразилією

А в серпні в Чилі пройшов потужний снігопад у найсухішій пустелі світу – Атакамі.

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