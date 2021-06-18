Китайські астронавти дісталися до орбітного модуля Тяньхе
Китай успішно випустив у космос трьох космонавтів. Це перша пілотована місія країни за близько п’ять років.
Так, три астронавти Піднебесної успішно дісталися власного орбітального модуля Тяньхе.
У космос їх доправили корабель та ракета також китайського виробництва.
Астронавти проведуть на орбіті три місяці і здійснять кілька виходів у відкритий простір.
Також вони просто на орбіті розбудовуватимуть нову китайську космічну станцію.
Так, у пустелі Гобі на північному заході Китаю в четвер успішно пройшов запуск ракети типу Long March-2F Y12.
Вона доставила пілотований космічний корабель Шеньчжоу-12 з трьома астронавтами на борту до орбітальної станції КНР під назвою Tiangong, її будівництво наразі триває.
2021-06-18
Теги: Китай, Політ у космос