Китайські астронавти дісталися до орбітного модуля Тяньхе

Китай успішно випустив у космос трьох космонавтів. Це перша пілотована місія країни за близько п’ять років.

Так, три астронавти Піднебесної успішно дісталися власного орбітального модуля Тяньхе.

У космос їх доправили корабель та ракета також китайського виробництва.

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Астронавти проведуть на орбіті три місяці і здійснять кілька виходів у відкритий простір.

Також вони просто на орбіті розбудовуватимуть нову китайську космічну станцію.

Так, у пустелі Гобі на північному заході Китаю в четвер успішно пройшов запуск ракети типу Long March-2F Y12.

Вона доставила пілотований космічний корабель Шеньчжоу-12 з трьома астронавтами на борту до орбітальної станції КНР під назвою Tiangong, її будівництво наразі триває.

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