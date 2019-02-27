Китаєць власноруч зібрав копію Airbus A320

Літак своїми руками. І йдеться не про модель борту, а судно оригінального розміру.

Мати власний літак було давньою мрією китайця Чжу Ю. Однак, новий літак коштує 1,5 млн доларів. Тож чоловік вирішив зробити літальний апарат самотужки.

Копію Airbus A320 винахідник назвав Мрією. Разом з друзями він почав будувати його три роки тому.

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Вони пережили понад 200 невдач і витратили приблизно 400 тис. доларів. Чжу працював у різних сферах – від сільського господарства до обробки деревини.

Але завжди готувався до втілення мрії. Модель – точна копія справжнього авіасудна. Щоправда, не може літати. Тепер винахідники відкрили Мрію для гостей.

До слова, китаєць побудував на даху хмарочоса величезну віллу з садом каміння.

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