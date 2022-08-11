Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Киян вчать зупиняти кровотечі та накладати турнікет – як долучитися до занять

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Фонд Солом’янські котики займається тим, що не лише допомагає військовим, зокрема в питаннях тактично медицини, а й навчає цивільних. Йдеться про курси домедичної підготовки, на які може потрапити кожен охочий. У країні, де йде війна – ці знання на вагу золота.

Про це в ефірі марафону Єдиних новин розповів виконавчий директор Солом’янських котиків Андрій Єрофєєв.

Він поділився, що Солом’янські котики проводять 3-годинні чи 5-годинні курси для цивільних, на яких можна дізнатися як зупиняти критичні кровотечі, накладати собі турнікет.

За словами Єрофєєва, ціль фонду – навчити якомога більшу частину людей надавати домедичну допомогу.

Також він розповів, як потрапити на такі заняття.

– Курси проходять офлайн. Ви можете перейти у соцмережі фонду Солом’янські котики. Там у нас є актуальні реєстрації. Запрошуємо на найближчий тренінг, – зазначив виконавчий директор фонду.

Він додав, що 3-годинного курсу достатньо, щоб людина навчилася зупиняти критичні кровотечі. Заняття проходять офлайн, тому в учасників є можливість одразу відпрацьовувати свої навички. Саме відпрацювання практики – головна ціль курсу.

– Коли вам потрібно буде накласти собі турнікет, то у вас буде лише 20 хвилин, – зазначив Єрофєєв.

Він наголосив, що вчасно надана домедична допомога може врятувати ваше чи чиєсь життя.

Читайте
Допомога пенсіонерам під час війни: які виплати отримують літні люди

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лише Росія створює небезпеку навколо ЗАЕС: про що говорили на засіданні Радбезу ООН
Лише Росія створює небезпеку навколо ЗАЕС: про що говорили на засіданні Радбезу ООН
РФ намагається перекласти провину із безпекою ЗАЕС на Україну чи ООН – Кислиця
РФ намагається перекласти провину із безпекою ЗАЕС на Україну чи ООН – Кислиця
Загроза ядерній безпеці ЗАЕС та вибухи у Новій Каховці: що відбувається на 170-й день війни (онлайн)
Загроза ядерній безпеці ЗАЕС та вибухи у Новій Каховці: що відбувається на 170-й день війни (онлайн)
Безпекова зона навколо ЗАЕС може бути вигідна РФ для переговорів з Києвом – Арестович
Безпекова зона навколо ЗАЕС може бути вигідна РФ для переговорів з Києвом – Арестович
Лише повний відхід Росії з ЗАЕС гарантує атомну безпеку всієї Європи – Зеленський
Лише повний відхід Росії з ЗАЕС гарантує атомну безпеку всієї Європи – Зеленський
В окупованій Ясинуватій лунають вибухи та зафіксована пожежа
В окупованій Ясинуватій лунають вибухи та зафіксована пожежа
Вибухи на військовому аеродромі Зябрівка: реакції Білорусі та України
Вибухи на військовому аеродромі Зябрівка: реакції Білорусі та України
Чорнобиль може бути маленькими квіточками у порівнянні з аварією на ЗАЕС – Данілов
Чорнобиль може бути маленькими квіточками у порівнянні з аварією на ЗАЕС – Данілов
Знайшли помилку в тексті?
Помилка