Киян вчать зупиняти кровотечі та накладати турнікет – як долучитися до занять

Фонд Солом’янські котики займається тим, що не лише допомагає військовим, зокрема в питаннях тактично медицини, а й навчає цивільних. Йдеться про курси домедичної підготовки, на які може потрапити кожен охочий. У країні, де йде війна – ці знання на вагу золота.

Про це в ефірі марафону Єдиних новин розповів виконавчий директор Солом’янських котиків Андрій Єрофєєв.

Він поділився, що Солом’янські котики проводять 3-годинні чи 5-годинні курси для цивільних, на яких можна дізнатися як зупиняти критичні кровотечі, накладати собі турнікет.

За словами Єрофєєва, ціль фонду – навчити якомога більшу частину людей надавати домедичну допомогу.

Також він розповів, як потрапити на такі заняття.

– Курси проходять офлайн. Ви можете перейти у соцмережі фонду Солом’янські котики. Там у нас є актуальні реєстрації. Запрошуємо на найближчий тренінг, – зазначив виконавчий директор фонду.

Він додав, що 3-годинного курсу достатньо, щоб людина навчилася зупиняти критичні кровотечі. Заняття проходять офлайн, тому в учасників є можливість одразу відпрацьовувати свої навички. Саме відпрацювання практики – головна ціль курсу.

– Коли вам потрібно буде накласти собі турнікет, то у вас буде лише 20 хвилин, – зазначив Єрофєєв.

Він наголосив, що вчасно надана домедична допомога може врятувати ваше чи чиєсь життя.

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